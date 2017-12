Bizzi si riscatta, Lercara e Melesi non pungono

BIZZI 7: Compie tre interventi decisivi per non far scappare il Chieri tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, dando continuità alla buona prestazione di settimana scorsa

CARECCIA 6: Bene in fase di spinta, non molto in difesa. Peccato per quel tiro nel finale che il portiere avversario ha alzato sulla traversa

SIMONETTO 5,5: Meglio in altre occasioni. Una palla persa con sufficienza alla fine del primo tempo poteva essere molto sanguinosa

FERRI 6: Soffre nel primo tempo, ma nella ripresa tira fuori la personalità

ARCA 6: Gara senza infamie né lodi. Fa il suo

BATTISTELLO 5: Sembra spaesato sul campo pesante e scivoloso

Fratus 6,5: Un tocco impercettibile ma un gol molto importante. Peccato non serva per portare a casa punti

MONACIZZO 6,5: Solita prestazione piena di grinta e agonismo, anche se oggi particolarmente nervosa

ZAZZI 6,5: Si divide il gol di Fratus. In generale una partita più che sufficiente, che dimostra la sua crescita

MELESI 5: Continua a mancargli qualcosa per rendersi pericoloso. Il mister crede in lui, ora forse deve dare un po’ di più

Ba 6,5: Entra con l’intensità giusta e i due recuperi di fisico a centrocampo ne sono la testimonianza. Deve crescere di condizione, ma la grinta non manca

LERCARA 5,5: Un colpo di testa dopo 5 minuti e poi più nulla. Gara dura, con tanti colpi presi e poche palle viste.

Morao 6,5: porta fisicità e grinta a servizio della squadra e cambia il volto alla gara

PALAZZOLO 6: In una posizione non sua ci mette un po’ ad adattarsi. L’influenza lo ha bloccato in settimana e più di così forse non poteva dare