Black out in Veddasca, migliaia ancora senza luce

Ancora interruzioni elettriche in Veddasca. Da circa un’ora (sono le 16.30 di mercoledì 27 dicembre) l’intera Val Veddasca composta dalle frazioni montane di Maccagno con Pino e Veddasca è al buio.

E al buio rimarrà se Enel non riuscirà a far fronte alle interruzioni di linea, probabilmente per via dell’abbondante nevicata su tutta la zona.

A confermare la notizia il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera che fa sapere dell’assenza di corrente anche per l’abitato di Curiglia con Monteviasco.

«Sono amareggiato – commenta al telefono il sindaco – . I vertici di Enel Lombardia avevano promesso un interessamento speciale per la nostra situazione dopo l’evento dello scorso 11 dicembre quando mancò la luce per oltre 24 ore. Oggi la situazione è la stessa, con l’aggravante che abbiamo il pienone di turisti che qui hanno la seconda casa (milanesi e tedeschi ndr) e che ora sono bloccati, senza riscaldamento. Una situazione davvero difficile».