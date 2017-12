Blak Vomit live al Millenote

Il punk rock è di scena al Millenote di Busto Arsizio sabato sera, dove i Blak Vomit tornano ad esibirsi live con il repertorio del nuovo album MACELLERIA SOXIAL.

Il live show ha inizio alle 22.30 sul palco dell’underground in Via Antonio Pozzi 5 (Busto Arsizio – VA). Jena (frontman), Sabo (basso), Soflan (chitarra) e Derrik (batteria), insieme Blak Vomit, la band più controversa del punk varesotto, con una vita di palco e 13 dischi all’attivo hanno stupito ancora con MACELLERIA SOXIAL (https://goo.gl/2YtTtx) e una copiosa produzione video e live in tutto il 2017.

Sabato al Millenote la presetazione in anteprima il nuovo videoclip del singolo in uscita nella compilation del Rock’n’Roll per la discografica Universal.

BLAK VOMIT LIVE sabato 16 dicembre 2017 ore 22.30 @ Millenote Club

Via Antonio Pozzi 5, Busto Arsizio (Varese)