“Bobo, Babbo e il mistero di Natale”, appuntamento a teatro

Cosa c’è di più bello di festeggiare il Natale passando la domenica pomeriggio insieme in famiglia? Domenica 17 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Sociale “D. Cajelli” di Busto Arsizio in scena lo spettacolo “Bobo, Babbo e il mistero di Natale”. In scena una grande “macchina fabbrica regali”.

Uno spettacolo che, utilizzando diverse tecniche espressive (attori, pupazzi, video, musica…) e senza voler fare la morale a nessuno, parla ai bambini di ambiente, di libri, di amicizia, ironizzando su alcuni aspetti della vita contemporanea di grandi e piccini, come il consumismo e il desiderio fine a se stesso.

Ingresso Eur. 7,00 (bambini sotto i 3 anni gratuito)

Prenotazione vivamente consigliata: tel. 349.3281029 – prenotazionesociale@libero.it