Bodio promette: ci prenderemo cura del pianeta

Bodio “promette” che avrà cura del pianeta. Un piccolo paese cosa può fare per un problema così serio? Molto, ognuno in questo campo può fare la sua parte.

In Consiglio comunale è passata la mozione presentata da Giorgio Maran di Insieme per Bodio che prevede l’adesione del comune al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia.

«E’ un progetto della Commissione europea che ha l’obiettivo di far partecipare gli enti locali al percorso di riduzione delle emissioni di gas serra del 40% entro il 2030 (qui tutte le informazioni sul Patto dei Sindaci per il clima e l’energia) – spiega Maran -.

La mozione è stata firmata da tutti e tre i consiglieri di minoranza e anche da due consiglieri di maggioranza e approvata all’unanimità. Un bel segnale, che dimostra come su temi importanti come questo si può lavorare superando barriere politiche ed ideologiche».

In concreto quindi che cosa accadrà ora?

«I Comuni sono soggetti fondamentali nella lotta al cambiamento climatico – spiega Maran-: sono molte le opportunità per promuovere lo sviluppo locale sostenibile, e per creare territori più attraenti, vivibili e ad alta efficienza energetica. E’ compito delle autorità locali agire per ridurre le vulnerabilità del proprio paese anche senza tener conto degli impegni di altri comuni.

Bodio è già molta sensibile al tema: ha già provveduto a cambiare le lampade a mercurio con quelle a Led ma molto ancora possiamo fare, penso ad esempio ad uno sportello comunale dove i cittadini possano ricevere informazioni sulle fonti di energia rinnovabile. Siamo sulla buona strada».