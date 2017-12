Bombardino e fuochi d’artificio nella sera di Capodanno a Brenno

Ci saranno anche i fuochi d’artificio nella sera di Capodanno in piazza di Brenno.

Un capodanno che si festeggia proprio l’1 gennaio 2018: l’appuntamento è dalle 18 in piazza Fumagalli, davanti alla chiesa. Ci saranno caldarroste, bombardino (il liquore caldo che si beve nei mesi rigidi) spumante e panettone, nella piazza riscaldata dai bracieri.

Poi, anche i fuochi d’artificio: non per salutare il vecchio anno, ma per dare il benvenuto a quello nuovo.