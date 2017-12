Bordignon in forma mondiale: il tricolore è suo

La recente partecipazione ai Mondiali di Anaheim, in California, ha preparato a puntino l’arsaghese Giorgia Bordignon che ieri – domenica 10 dicembre – ha vinto l’ennesimo titolo italiano individuale nel sollevamento pesi. Foto J. McCray/Liftinglife

L’azzurra, che nel 2016 ha preso parte alle Olimpiadi di Rio (fu sesta), ha vinto lo “scudetto” nella categoria dei 69 Kg, la stessa nella quale ha colto il settimo posto ai Mondiali americani. Al PalaVentura di Lecce Bordignon ha sollevato un totale di 200 Kg con due sole prove: 90 di strappo e 110 di slancio. Lontane le avversarie: Isabella Gentiluomo della novarese Quisquash è stata argento con 185 Kg (85+100) mentre il bronzo è andato a Yuliia Denisyuk della Olimpic Club Merano con 169 (71+98).

«Ho affrontato serenamente questo Campionato Assoluto nonostante risenta ancora del fuso orario. Per vincere è bastato il minimo, una prova di slancio e una di strappo, ma va bene così» ha detto una soddisfatta Bordignon a fine gara. «Sono molto contenta della mia prova ai Mondiali, anche se resta un po’ di dispiacere per aver sbagliato i 130 Kg di slancio; l’emozione però era tanta e la lontananza di oltre un anno dalle pedane internazionali si è fatta sentire. Per il 2018 ho grandi speranze e propositi importanti, staremo a vedere cosa succederà».

L’oro di Bordignon ha contribuito anche al terzo posto delle “sue” Fiamme Azzurre nella classifica a squadre, vinta dalle Fiamme Oro davanti all’Esercito. L’atleta di Arsago Seprio ha anche ottenuto la miglior prestazione individuale femminile degli assoluti (graduatoria che compara le diverse classi di peso) davanti a Giorgia Russo e Carlotta Brunelli.