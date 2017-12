Bordignon è settima ai mondiali di Anaheim

Settima e contenta: Giorgia Bordignon ha concluso la sua esperienza al campionato mondiale di pesistica ad Anaheim, in California, con un risultato che la soddisfa anche in virtù dei problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione.

La 30enne di Arsago Seprio, che vive e si allena in Puglia con i colori delle Fiamme Azzurre, ha gareggiato nella categoria fino a 69 Kg ottenendo un piazzamento di valore assoluto con un totale di 222 Kg sollevati. Settima già dopo lo strappo (100), l’azzurra nata a Gallarate ha fatto segnare un 122 nello slancio, utile a mantenere la posizione sulla classifica finale. Lontano il podio, con oro alla colombiana Arboleda (239 Kg).

Foto J. McCray/Liftinglife

«Sono soddisfatta – è il commento di Giorgia – Settima a un mondiale nonostante l’infortunio è un bel risultato: in due mesi e mezzo ha recuperato buona parte della forza fisica che avevo e tornare a casa con questo piazzamento mi rende felice». Il risultato dei Mondiali fa il paio con il sesto posto ottenuto alle Olimpiadi di Rio 2016, altra gara di grande valore per un’atleta che ormai è un punto fermo per la nazionale.