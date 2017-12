Bormio si tinge di azzurro: Paris conquista la discesa libera

L’Italia ha dovuto attendere quasi la fine di dicembre per centrare la prima vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci, ma il successo arrivato proprio oggi – giovedì 28 – è di quelli pesanti.

Dominik Paris, 27enne meranese, (Foto FIS/Ag. Zoom) si è imposto in una gara molto attesa, la discesa libera di Bormio che si disputa sulla celebre pista “Stelvio”.

L’azzurro, autore di una prova notevole pur con una sbavatura sul “salto di San Pietro” che gli ha fatto perdere qualcosa, si è messo alle spalle di appena 4 centesimi il norvegese Aksel Lund Svindal, attuale leader della classifica di discesa. Un altro norvegese, Kjetil Jansrud, ha completato il podio della competizione valtellinese. Fuori dai primi dieci gli altri due italiani di punta, Peter Fill e Christof Innerhofer, rispettivamente 12° e 13°.

Quella ottenuta oggi è la nona vittoria in Coppa per il carabiniere originario di Lana, la seconda sulla “Stelvio” di Bormio dove sono tornate a sventolare copiosamente le bandiere tricolori. Un viatico interessante in vista delle Olimpiadi previste a Pyeongchang, in Corea del Sud, a partire dal prossimo 9 febbraio.