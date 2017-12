Contro i botti occorre la regia della Provincia

In merito alle ordinanze che alcuni sindaci stanno assumendo in queste ore, interviene il consigliere della Provincia Luca Paris

Nella città di Varese, come in altre città della nostra Provincia, sono state finalmente firmate ordinanze che limitano l’utilizzo, per la fine dell’anno, di botti e petardi pericolosi, nel segno della salvaguardia di persone ed animali. Un atto di civiltà e di buonsenso.

Tuttavia queste iniziative devono necessariamente andare oltre la buona volontà delle singole amministrazioni comunali che si dimostrano più avvedute, per assumere un carattere più organico e sistematico.

Intanto, a livello di Provincia e nell’alveo delle sue funzioni di supporto in particolare ai piccoli comuni, é mia intenzione quella di avanzare una proposta affinché l’ufficio legale provinciale predisponga, di concerto con associazioni ed enti, uno schema di “provvedimento tipo” per la limitazione dell’utilizzo di materiale esplodente potenzialmente pericoloso, da proporre agli amministratori locali su scala di aree omogenee.

Utile, inoltre, la realizzazione di una mappatura provinciale per individuare quali comuni abbiano adottato ordinanze in tal senso e quali non l’abbiano fatto.

Occorre poi lavorare sul livello regionale. La richiesta di maggiore autonomia, come emersa dalla volontà referendaria dello scorso ottobre, deve assolutamente comprendere materie come la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la tutela del benessere di persone ed animali. In questo modo il legislatore regionale potrà incidere maggiormente anche nella disciplina della tutela degli animali di affezione, inserendo, per esempio, precise disposizioni che impongano agli enti locali, in determinate situazioni e periodi dell’anno, l’adozione di provvedimenti per limitare l’utilizzo di botti ed ordigni esplodenti potenzialmente pericolosi, su tutto il territorio regionale.

Luca Paris – Consigliere Provinciale e Comunale – Varese