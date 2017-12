Brianza: «Ristorni a rischio, lanciamo l’alleanza dei sindaci»

«Ristorni a rischio, lanciamo l’alleanza dei sindaci». E’ questa la parola d’ordine dell’assessore regionale Francesca Brianza, che oggi pomeriggio ha partecipato a Como, nella sede territoriale della Regione, ad un incontro per illustrare i dati dei ristorni delle imposte dei lavoratori frontalieri.

Francesca Brianza – Assessore al reddito di autonomia, inclusione sociale e post Expo, con delega ai rapporti con la Confederazione elvetica – non ha nascosto la preoccupazione per il futuro: «I ristorni sono linfa vitale per i Comuni, per le Province e per le Comunità Montane. E’ difficile immaginare di non ricevere più in futuro queste risorse; ciò causerebbe un impoverimento dei territori di frontiera senza precedenti. Il nuovo accordo fiscale, che non prevede questa modalità di finanziamento, prospetta preoccupanti scenari che vogliamo scongiurare in tutti modi».

I ristorni sono le tasse che i lavoratori frontalieri pagano in Svizzera e che, come previsto dall’accordo fiscale del 1974, Berna restituisce in parte ai Comuni di frontiera, e che da qualche anno sono in costante crescita.

«Negli ultimi anni – ha spiegato Francesca Brianza – il numero dei frontalieri, concentrati principalmente nelle province di Varese e Como, è cresciuto notevolmente passando da

circa 43.000 unità nel 2011 a quasi 53 mila nel 2015. Questo comporta un incremento delle risorse ristornate ai territori».

«Quest’anno le somme attribuite alle Province, in base ai criteri di Regione Lombardia, ammontano a quasi 14 milioni di euro: circa 7,6 milioni di euro alla provincia di Varese e 5,7 milioni alla provincia di Como. A queste risorse si aggiunge la fetta più grande: 22,867 milioni di euro per i Comuni della provincia di Como e 21,743 milioni di euro per i Comuni della provincia di Varese, ripartiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze».

Soldi che sono determinanti per i territori di frontiera. «Per questo motivo – ha concluso l’assessore – oggi più che mai è necessario fare squadra; serve un’alleanza tra tutti i sindaci dei territori di frontiera, al di là del colore politico, per difendere ciò che ci spetta di diritto: uno strumento che ci ha sostenuto negli ultimi 40 anni, che ha costituito una certezza garantita nei bilanci dei nostri Enti pubblici e che ha garantito un equilibrio nei territori di confine che vivono una situazione particolarmente delicata proprio per la loro peculiarità».

Francesca Brianza mercoledì 13 dicembre, alle 17.30, sarà a Luino, per un incontro sullo stesso tema organizzato nella sala del Consiglio comunale.