Brucia tetto

Incendio tetto questo pomeriggio, 16 dicembre in via Marconi a Cittiglio per incendio tetto.

Galleria fotografica Brucia un tetto a Cittiglio 4 di 4

Le fiamme scono scoppiate attorno alle 15.

Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di un’edificio di due piani è stata interessata da un’incendio.

I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe e un’autoscala hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.