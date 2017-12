Bucate le gomme a 12 auto

Questa notte, poco prima delle 00:30, la Polizia cantonale è intervenuta in via Monte Boglia a Lugano per la constatazione di diversi danneggiamenti alle autovetture parcheggiate lungo la strada.

Ignoti, hanno infatti bucato le gomme anteriori lato sinistro di 12 autovetture, allontanandosi poi dal luogo.

Sono attive ricerche per identificare l’autore o gli autori dei fatti.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti in zona sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.