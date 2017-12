Buona forma e fattore campo: la Uyba cerca la Final Four

Tutto in una notte: sabato 30 dicembre la Unet E-Work scenderà in campo sul taraflex del Palayamamay per la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Liu-Jo Modena dell’albizzatese Caterina Bosetti (inizio partita ore 21, apertura casse e cancelli ore 20).

Partita da “dentro o fuori” per le ragazze di Busto che hanno perso all’andata per 3-2 e dovranno ribaltare il risultato per accedere alla prestigiosa Final Four che si giocherà il 17 e 18 febbraio al PalaDozza di Bologna. Le farfalle dovranno imporsi per 3-0 o 3-1, mentre in caso di vittoria per 3-2 dovranno giocarsi il tutto per tutto con un golden set che si giocherà al meglio dei 15 punti. Ovviamente, se la partita fosse vinta dalla Liu-Jo, sarebbero le modenesi a passare il turno.

Dopo la sconfitta di Santo Stefano contro Novara, proprio di fronte al pubblico di viale Gabardi, le biancorosse hanno voglia e necessità di trovare il riscatto e di regalare ai propri tifosi il sogno di vederle impegnate nella fase finale di Coppa. Un trofeo già conquistato da Busto nel 2012 proprio sul campo di Modena (ma in finale con Piacenza).

Marco Mencarelli ha avuto pochi giorni a disposizione per mettere a punto quei dettagli che potranno fare la differenza in un incontro che si preannuncia molto equilibrato, nel quale Stufi e compagne dovranno fare molta attenzione alla battuta sempre molto pericolosa di tutte le giocatrici di coach Fenoglio.

Le formazioni in campo dovrebbero essere le stesse viste nella partita di andata e per entrambi gli allenatori. La UYBA conta sul calore delle tante persone che andranno a colorare gli spalti del palazzetto di viale Gabardi, come dimostrano anche le parole di coach Mencarelli: «Dobbiamo pensare positivo nonostante la sconfitta con Novara, perché martedì la Igor ha fatto una prestazione che in questo momento avrebbe messo in grossa difficoltà anche Conegliano (capolista della A1 ndr). Noi non abbiamo fatto per nulla male e dunque dobbiamo accantonare il risultato e l’eventuale sconforto per la sconfitta: l’oggettività della gara dice che ci stiamo avvicinando a un “dentro e fuori” importante e lo stiamo facendo in modo adeguato. Lo spareggio con Modena è ancora aperto a qualsiasi risultato dopo il 3-2 dell’andata e noi vogliamo centrare l’obiettivo davanti al nostro pubblico».

Unet E-Work Busto Arsizio – Liu-Jo Modena Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 4 Badini, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva. All. Mencarelli.

Modena: 3 Garzaro, 5 Heyrman, 6 Leonardi (L), 7 Montano, 8 Vesovic, 9 Bosetti C., 10 Ferretti, 12 Pistolesi, 13 Calloni, 15 Tomic, 16 Pincerato, 17 Barun, 18 Bisconti. All. Fenoglio.

COSI’ ALL’ANDATA

Firenze – Conegliano V. 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)

Modena – BUSTO A. 3-2 (25-20, 27-29, 20-25, 25-20, 15-10)

Pesaro – Novara 0-3 (20-25, 16-25, 23-25)

Monza – Scandicci 3-0 (25-14, 25-21, 25-21)