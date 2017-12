Busto Garolfo, giovedì 14 dicembre le premiazioni del concorso fotografico Bcc

È in programma giovedì 14 dicembre la premiazione del nono concorso fotografico della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Alle 21, nell’auditorium Don Besana di Busto Garolfo (via Manzoni 50) saranno proclamate le immagini vincitrici dell’iniziativa promossa dal Circolo Culturale e Ricreativo della Bcc per celebrare i 120 anni di fondazione della banca. “Altomilanese e Varesotto, 120 anni di Bcc in uno scatto” questo il titolo del concorso fotografico sul quale si sono misurati una quarantina di appassionati fotografi che hanno presentato quasi 150 immagini tra le due sezioni previste in bianco e nero e a colori.

«L’obiettivo era di raccontare come un istituto di Credito Cooperativo è stato vicino al proprio territorio attraverso iniziative, manifestazioni, contributi e beneficenze, facendo anche da volano per sostenere l’economia reale in oltre un secolo di storia», premette Maria Carla Ceriotti presidente del CCR della banca. «Per quanto difficile, le fotografie presentate hanno saputo immortalare quei segni indelebili che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha lasciato sul territorio. Lo sforzo fatto dai partecipanti non è stato solamente quello di celebrare un importante compleanno, ma anche di andare alla ricerca degli elementi tangibili che testimoniano una vicinanza che non è mai venuta meno».

Durante la serata saranno premiati i rispettivi primi tre classificati nella sezione a colori e i primi tre nella sezione in bianco e nero; saranno inoltre riconosciuti premi speciali per la miglior fotografia ai soci del CCR, ai soci della Bcc e ai ragazzi sino a 16 anni. Per l’occasione è stato previsto anche un “Premio Bcc” che sarà assegnato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della banca. Infine, per le migliori opere segnalate dalla giuria è prevista una menzione.

Al termine della serata ci sarà il brindisi di buon Natale del Circolo Culturale e Ricreativo della Bcc. La cerimonia, con la mostra delle opere ammesse al concorso, ha inizio alle 21. La partecipazione è libera.