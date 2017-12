Cade dalla bici e arriva l’elicottero

Un uomo di 48 anni è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre dopo una caduta dalla bicicletta.

I fatti si riferiscono ad una chiamata di soccorso giunta al 112 attorno alle 14 per uno sportivo finito in un dirupo lungo la strada provinciale 43, meglio nota come “La Grantola”: un percorso ricco di curve.

Qui, per cause ancora da verificare, sembra che la persona abbia perso il controllo della bici e sia volato nel bosco.

I vigili del fuoco hanno operato sul posto per aprire la via ai soccorritori giunti nel frattempo con ambulanza ed elisoccorso di Como.

L’uomo, raggiunto dai soccorritori, era cosciente ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cittiglio.