Cade elicottero nel Locarnese

Questa mattina poco prima delle 11 un elicottero è caduto nel Locarnese.

Lo fa sapere la Polizia cantonale. Il fatto è avvenuto a Gordola nella valle del Carcale.

Un elicottero che si trovava sulla zona per dei trasporti, per cause che l’inchiesta dovrà appurare è caduto finendo su di un fianco sul fondo valle.

Il pilota e l’assistente di volo sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Rega di Magadino i pompieri di Gordola e l’ambulanza del Salva.

L’inchiesta è coordinata dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).