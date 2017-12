Cade sulla neve, ferito uno snowboarder varesino

Si trova in ospedale, ricoverato in gravi condizioni. E’ un diciottenne varesino che è rimasto coinvolto in un incidente sulla neve sabato 9 dicembre.

Il ragazzo è caduto con lo snowboard nel comprensorio sciistico di La Thuile, in Valle d’Aosta, riportando vari traumi.

Il giovane è stato così portato all’ospedale Parini di Aosta, dove è ricoverato nel reparto di rianimazioni. Non sarebbe più in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.