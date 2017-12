Caja: “La solidità in difesa ci ha aiutato ad attaccare meglio”

Attilio Caja sorride all’arrivo in sala stampa: fermata la striscia negativa, la Openjobmetis riparte con un successo rotondo contro una Capo d’Orlando che alla vigilia era piuttosto temuta.

«Sono ovviamente molto soddisfatto della partita. A questo punto della stagione, dopo 10 gare, sono dove mi aspettavo di essere (4 vinte e 6 perse ndr): abbiamo fatto un buon percorso di crescita, dimostrato anche oggi di avere una difesa solida ma anche una buona abitudine e volontà di giocare di squadra insieme. Ed il fatto di essere una squadra si vede anche dal fatto che oggi c’è stato un apporto importante dai giocatori usciti dalla panchina. Tutti hanno dato ritmo e fluidità offensiva. Mi fa piacere per tutti, e in particolare per Cain che tornato in quintetto ha risposto con una gara di grande livello dopo quella difficile di Pesaro».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Betaland Capo d'Orlando 82-58 4 di 30

Da Caja arriva anche un “buffetto” a Wells, che resta sempre un po’ in basso nell’indice di gradimento dei tifosi: «Sono stati bravi anche Cameron e Matteo Tambone, specie in difesa, perché abbiamo tenuto Maynor a un solo assist e questo era uno degli obiettivi che ci eravamo dati prima della partita. Non sempre si riesce a fare quello che si vorrebbe, oggi invece ci siamo riusciti e il pubblico ha apprezzato la risposta della squadra: l’atmosfera al palazzo è stata bella, questa è la nostra forza. Prima della partita Norvel Pelle ha arringato i compagni urlando: “Difendiamo la nostra casa” e così abbiamo fatto. Poi sappiamo che ci sono margini di miglioramento, e che con il lavoro quotidiano si può ancora migliorare».

Il coach pavese invece non si sofferma molto sulla mossa tattica del quintetto basso, che ha pagato alti dividendi: «Siamo andati bene con quell’assetto ma anche con altri: Ferrero è stato bravo da “4”, i piccoli hanno chiuso bene e fatto faticare Maynor, non gli hanno lasciato linee facili di passaggio, mentre Cain è stato pronto anche sugli aiuti. Giocando bene in difesa siamo diventati fluidi anche in attacco e questo appare dai 19 assist e dalle percentuali che sono buone rispetto alle nostre solite».

Sul fronte paladino invece Gennaro Di Carlo mastica amaro: «Commentare la partita è semplice: quando una squadra gioca senza energia non vince e senza intensità è inutile parlare di tecnica o tattica. Avevamo cominciato come volevamo, cioè con un attacco solido ed evitando le folate di Varese, poi però non siamo riusciti ad andare avanti, siamo andati al riposo male e tornati in campo peggio».

Il coach ospite spiega anche di avere avuto un Maynor non al meglio: «Eric è stato fermo in questi giorni perché ha accusato un problemino muscolare dopo la partita di coppa con Ludwigsburg. Ha ripreso a giocare stamattina e siamo già stati “fortunati” a poterlo schierare; piuttosto ora ha un fastidio Kulboka, verificheremo domani l’accaduto».

Felice uno dei protagonisti del match, Matteo Tambone: «Arrivavamo da una sconfitta sfortunata contro Pesaro e questa sera ci meritavamo una bella vittoria. Questi due punti sono il frutto del lavoro quotidiano. In difesa abbiamo messo tanta aggressività su Maynor mentre in attacco siamo andati bene in campo aperto prendendo fiducia. Abbiamo attaccato bene la zona e poi è andato tutto bene. Nel secondo quarto siamo stati bravi ad allungare e alla fine abbiamo gestito bene fino alla fine».