Caldaia in blocco: quasi tutti i mille studenti dell’Itis Riva tornano a casa

Un guasto manda in blocco la caldaia e visto che corridoi e aule sono fredde gli studenti tornano a casa invece di fare lezione. E’ quello che è successo lunedì mattina all’Itis Riva di via Carso.

Tutto è iniziato intorno alle 7 quando è arrivato nel plesso scolastico che ospita quotidianamente un migliaio di studenti il personale non docente. Impossibile non notare come la temperatura interna si aggirasse intorno ai 13 gradi, risultato di un guasto che aveva mandato in blocco la caldaia, non ripartita dopo il weekend. Immediata la chiamata alla Provincia proprietaria dello stabile che ha inviato sul posto una squadra di tecnici.

Il guasto è stato riparato in meno di un’ora. Alle 9 i caloriferi hanno iniziato a scaldarsi e i tecnici hanno monitorato la situazione per l’intera giornata. In ogni caso quando sono arrivati gli studenti la scuola era ancora al freddo e così la maggior parte ha deciso di tornare a casa. Chi è rimasto in classe, soprattutto ragazzi di prima e seconda, ha fatto regolarmente lezione indossando il cappotto almeno fino a mezzogiorno.