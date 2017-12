Il calendario Agesp per il “ponte” dell’Immacolata

Si avvisa che, in occasione della Festa dell’Immacolata, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni.

In particolare, venerdì 8 Dicembre 2017 il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà gestito secondo le seguenti modalità:



Comune di Busto Arsizio

Indifferenziati Venerdì 15 Dicembre 2017

Umido Martedì 12 Dicembre 2017

Vetro (utenze domestiche) Venerdì 15 Dicembre 2017

Vetro (utenze commerciali) Sabato 9 Dicembre 2017

Comune di Fagnano Olona

Carta, Umido Sabato 9 Dicembre 2017

Comune di Marnate

Carta, Umido Lunedì 11 dicembre 2017

Comune di Olgiate Olona

Indifferenziati, Plastica, Umido, Vetro Sabato 9 dicembre 2017

Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 14 alle 18 – sabato dalle ore 8 alle ore 12 / Festivi Esclusi).

Il Centro Multiraccolta di Via Tosi e l’Autosilo P.le Facchinetti rimarranno chiusi per l’intera giornata di Venerdì 8 Dicembre 2017, mentre gli Sportelli AGESP Gas / Energia Elettrica di Via Magenta 22 rimarranno chiusi nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017.

Si conferma, invece, che per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di:

• PRONTO INTERVENTO GAS – TEL. 800 251 628 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI

• PRONTO INTERVENTO TELERISCALDAMENTO – TEL. 800 594 999 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI