Calimero in pediatria al Del Ponte

Un pulcino nero in pediatria. I piccoli ricoverati del Del Ponte hanno ricevuto nei giorni scorsi la visita di Calimero. È arrivato nel nuovo reparto del padiglione Michelangelo e con il suo entusiasmo ha intrattenuto i bambini.

Non tanto piccolo, anzi così grande da far fatica a passare dalle porte delle camere, ha portato allegria e simpatia a tutti, divertendo persino gli adolescenti, per i quali è sempre difficile, data l’età, accettare la malattia.

Per i bambini è stata una vera sorpresa ritrovarsi quel grande pulcino con ancora il guscio d’uovo sulla testa, dal quale erano molto incuriositi.

Un’altra bella iniziativa che rientra in “Un anno di sorrisi” che il Centro Commerciale Le Corti, dopo il calendario e l’albero sorridente, ha voluto organizzare per Il Ponte del Sorriso. Prima di Calimero, anche Masha e Orso, Angry Birds e i Puffi erano stati nei mesi scorsi a far visita ai bambini ricoverati.

Sono momenti di serenità importanti per aiutare i bambini a guarire giocando, perché un bambino in ospedale è prima di tutto un bambino.