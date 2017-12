Cambia il mondo del lavoro, più freelance e investimenti online

L’Italia alle prese con nuove modalità di investimento e professioni

Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subìto non poche trasformazioni su vari fronti. Se un tempo tutti avrebbero optato per il posto fisso, oggi le cose stanno diversamente. Alcuni continuano ad avere questa aspirazione, mentre altri addirittura lo hanno lasciato per lanciarsi in attività autonome, che in molti casi risultano anche più redditizie. Puntare sulla propria professionalità infatti comporta, sì, molte spese iniziali, ma anche una grande opportunità per crescere autonomamente e autogestirsi secondo le proprie attitudini. Questo sembra essere ormai il nuovo orientamento degli italiani, poiché la Banca Mondiale registrava già a inizio 2017 un aumento del 24,7% dei lavoratori autonomi nel nostro Paese.

Oggi, inoltre, è impossibile pensare al mondo del lavoro senza considerare le nuove tecnologie, che hanno favorito negli ultimi tempi non pochi investimenti. Uno dei più importanti mai realizzati è stato quello del primo Centro europeo per le app, o per meglio dire la iOS Academy di Apple, a Napoli. A distanza di un anno, il proposito iniziale, che puntava sulla possibilità di valorizzare le eccellenze del Mezzogiorno e creare nuove figure professionali e posti di lavori, sembra sia stato raggiunto.

Un altro fattore di cui tenere conto riguarda le opportunità offerte dal web. Diverse sono le nuove professioni che oggi è possibile svolgere esclusivamente online: influencer, blogger, web analyst, social media manager e diverse altre. Per capire quale attività intraprendere è bene anche considerare la direzione in cui sta andando il mercato. Negli ultimi anni infatti a favorire la crescita dell’occupazione sono state proprio le compagnie che lavorano online. Fra queste, con grande sopresa, troviamo anche quelle che operano nel mercato dei giochi e delle scommesse infatti, ciò che ai più risulta totalmente sconosciuto, è la possibilita di trovare un lavoro stabile, ben retribuito e con ampie opportunità di carriera proprio nei casino o agenzie di scommesse che operano online. Numerose offerte in tal senso giungono da Malta dove, grazie al regime fiscale agevolato, molte compagnie hanno trasferito la loro sede. Una di queste è BetNero che, grazie alla crescita del gioco online, ha avuto modo di svilupparsi offrendo nuove posizioni lavorative.

Del resto su internet gli italiani comprano e vendono ogni genere di prodotto o servizio, anche grazie all’incremento di siti e-commerce. A fronte di ciò, sembra evidente che proprio il web sia destinato ad avere sempre più peso sull’economia generale e di conseguenza anche sul modo in cui il lavoro si sta evolvendo.