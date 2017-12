Camionista ritrovato legato e stordito nell’abitacolo del tir

Legato e in stato di incoscienza nell’abitacolo del suo autotreno. Così l’hanno trovato questa mattina, martedì 12 dicembre, le forze dell’ordine intervenute in un parcheggio di Copreno, una frazione di Lentate sul Seveso in Brianza.

L’uomo, di 39 anni, è stato rianimato dai soccorritori del 118 che poi lo hanno trasportato all’ospedale di Desio per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno.