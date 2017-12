Campionati Italiani, prime medaglie per Castiglioni e Martinenghi

Si sono aperti questa mattina – venerdì 1 dicembre – i Campionati Italiani invernali di nuoto di Riccione, ai quali partecipano quasi tutti i big azzurri della specialità.

Tra di loro ci sono anche i massimi rappresentanti del nuoto varesotto, e cioè la bustocca Arianna Castiglioni e l’azzatese Nicolò Martinenghi, entrambi specialisti della rana ed entrambi sul podio dopo la prima mattinata di gare.

Ottimo l’argento ottenuto nei 100 rana da Castiglioni (Team Insubrika) alle spalle della rivale più accreditata, Martina Carraro, autrice di una rimonta vincente e di un crono di 1’05″73. Arianna ha chiuso invece in 1’06″23 ma – lo aveva dichiarato anche coach Leoni QUI – l’obiettivo tricolore era relativo rispetto a quello degli Europei prenatalizi in vasca corta di Copenhagen.

Risultato meno soddisfacente invece per Martinenghi (Nuoto Club Brebbia) che nella prima delle tre distanze su cui è iscritto – i 50 rana – ha raccolto un bronzo non troppo scintillante. Il varesino ha salvato il podio (terzo al pari di Toniato) ma è stato battuto sia da un ottimo Fabio Scozzoli (26″33), sia da Alessandro Pinzuti (26″86). Per Nicolò invece 26″99 e la possibilità di rivincita fin dal pomeriggio con i 200 metri.