In campo l\'ultimo saluto al 21enne Davide Greco

Un minuto di silenzio, uno striscione con la scritta “Forza ragazzi”, fumogeni biancocelesti e un omaggio floreale dagli avversari: così ieri mattina la Lokomotiv Saronno è tornata in campo ricordando Davide Greco, il dirigente 21enne morto venerdì primo dicembre dell’incidente di viale Lombardia, costato la vita anche a Matteo Carnelli e Alessandro Masini.

La squadra di Csi è tornata in campo, in casa al centro sportivo Ronchi, dopo il match annullato all’indomani della tragedia. L’incontro, del campionato Csi, si è aperto con una piccola cerimonia. I bimbi delle giovanili della Robur hanno accompagnato i calciatori in campo con un maxi striscione con la scritta “Forza ragazzi”. Si solo allineati a bordo del campo per il minuto di silenzio. Quindi hanno lasciato in aria dei palloncini biancoazzurri. Lungo l’applauso arrivati dal pubblico sugli spalti, una cinquantina di persone sugli spalti, presente anche l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone.

A ricordare il 21enne, morto sul colpo nell’impatto tra una Fiat Punto ed un camion carico di sale, anche gli avversari del Sac Socco Vertemate che con il capitano hanno consegnato un mazzo di fiori bianchi al capitano della Lokomotiv.

La partita si è conclusa 6-1 per i padroni di casa. “A vincere è stato Davide” spiegano dalla società.