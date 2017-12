Capodanno Anni ’20 a Villa Porro Pirelli

Ambientazione sfarzosa e un po’ retrò, impreziosita da piume, perle e pailettes; le sonorità ritmate di swing, charleston, fox trot, boogie woogie e rock’n’roll e, sulle tavole apparecchiate a tema, una proposta gourmet d’eccellenza.

A Villa Porro Pirelli, storica dimora di Induno Olona, a pochi chilometri da Varese, la notte di San Silvestro si trasforma quest’anno in un vero tributo ai ruggenti anni 20. E anche gli ospiti, per tuffarsi a pieno in questa magica atmosfera, possono cogliere l’occasione per sfoggiare abiti e accessori ispirati al look di quel periodo.

A dare ritmo alla serata, con inizio alle 20.30, l’esibizione live del Quartetto di Georgia Ciavatta, nota voce che accompagna anche Renzo Arbore in alcuni dei suoi tour. La band – composta da Niccolò Cattaneo al pianoforte, Daniele Tortora al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria – si esibisce in un serie di evergreen dagli anni ’20 agli anni ’50 tutti da ballare, dalle popolari “Tin Pan Alley Songs” a romantiche ballate e melodie incalzanti e coinvolgenti.

Anche nelle cucine di Villa Porro Pirelli va in scena una vera sinfonia di sapori! Per l’occasione gli chef danno vita a uno speciale menù di San Silvestro che vede protagonista la tradizione mediterranea, con alcuni dei suoi piatti più originali, come la ‘Finta papacella’ ispirata alla ricetta napoletana e il Baccalà in tempura al nero, purè al rafano e broccolo invernale, accostati a piatti che rendono omaggio alla cucina lombarda e alle materie prime del suo territorio, come il Risottino mantecato al mandarino con scampi e menta glaciale.

E, per un Cenone che si rispetti, allo scoccare della mezzanotte non possono mancare cotechino, lenticchie, panettone, pandoro, frutta secca, uva e spumante.

Menù di Capodanno: Euro 119 a persona (vini al tavolo e spumante per il brindisi inclusi).

Per chi vuole fermarsi anche la notte, il pacchetto ‘Capodanno a Villa Porro Pirelli’ a partire da € 349 comprende: una notte in camera doppia con colazione per due persone, Cenone per 2 persone con concerto live di musica swing, Late check-out

Tutte le informazioni sul sito di Villa Porro Pirelli