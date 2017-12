Ornavasso: i carabinieri nella grotta di Babbo Natale

Sono partiti ieri sera, i carabinieri a cavallo che in questo fine settimana, dal venerdì alla domenica hanno sfilato alla grotta di Babbo Natale in Ornavasso.

L’evento, giunto ormai all’ottava edizione, sta avendo sempre più successo e quest’anno ha invitato pure una rappresentanza del 4° Reggimento carabinieri a cavallo che è arrivata da Monza.

Nelle tre giornate i carabinieri sono stati in mezzo al pubblico riscuotendo un enorme successo tra adulti e soprattutto bambini, che non appena avvistati sono accorsi numerosi ad accarezzare i cavalli e a farsi foto in mezzo alla pattuglia.

I due carabinieri hanno sfilato per le vie della manifestazione e sabato sono addirittura entrati nella grotta tra lo stupore e meraviglia dei bambini.

È la prima volta che l’Arma a cavallo partecipa a questa manifestazione e, anche se solo per tre giorni, hanno sicuramente apportato una novità che rimarra sicuramente impressa nei ricordi di adulti e bambini che hanno avuto l’occasione di conoscerli.