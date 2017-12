Carambola fra due camion e un’auto sulla Pedemontana

Scontro fra due camion e un’automobile sull’autostrada A36, direzione Como all’altezza dell’uscita di Solbiate Olona. È successo intorno alle 11.30 di giovedì 7 dicembre.

Sul posto, per mettere l’area in sicurezza, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate che, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto uno dei conducenti mediante l’uso di cesoia/divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si sono registrati disagi per la circolazione.

Nell’incidente sono rimaste ferite 4 persone.