Caronnese campione d’inverno con Villanova e Parisi

Il Gozzano chiama, la Caronnese risponde. Se i piemontesi passano con un nettissimo 3-0 ad Arconate, la squadra di Aldo Monza replica superando 2-0 l’Oltrepovoghera in grave carenza di successi.

Al “Comunale” i rossoblu si impongono con una rete per tempo e restano appaiati proprio al Gozzano in vetta al Girone A di Serie D. Una poltrona per due, dunque, per il titolo di campioni di inverno. La Caronnese, con Rolando in campo fin dal primo minuto, ci ha messo meno di un quarto d’ora ad andare in rete con Villanova, ma la sua rete è arrivata dopo una serie di tentativi rossoblu sfumati per un soffio. Netta quindi la supremazia di Corno e compagni che sono andati al riposo con il minimo svantaggio ma senza rischiare granché.

Nella ripresa ancora Villanova ha messo i brividi al portiere Cizza, bravo a evitare la doppietta del giocatore rossoblu al 19′. Appena due minuti dopo però Parisi ha sfruttato un assist di capitan Corno per infilare il 2-0 e mettere al sicuro il risultato. Oltrepovoghera senza particolari spunti nei restanti 25′ di gioco e altri tre passi avanti in testa alla graduatoria per la squadra di mister Monza.

CARONNESE – OLTREPOVOGHERA 2-0 (1-0)

Marcatori: Villanova (C) al 14′ pt, Parisi (C) al 21′ st

Caronnese: Gionta, Braccioli, Ferrara (41′ st Marconi), De Angeli, D’Aniello (34′ st Giudici), Costa, Parisi, Puccio (38′ st Leone), Rolando, Corno, Villanova (21′ st Roveda). All. Monza. A disp.: Maimone, Galletti, Compagnone, Baldo, Bamba.

Oltrepovoghera: Cizza, Allodi (24′ st Colombini), Aramini (24′ st Tresca), Chimenti, Bettoni, Di Placido, Coccu, Monopoli, Bondi, Bertelli, Maione (11′ st Cominetti). All. Balestra. A disp: Re, Brega, Belluzzo, Guasconi, Pozzi, Di Palma

Arbitro: Camilli di Foligno (Bahri e Meloni).

Note. Giornata fredda e serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Villanova (C), Parisi (C), Bertelli (O).