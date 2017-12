Caronnese ko nel big match, Varesina sconfitta dal Como

(Foto Facebook – a.s.d.c. GOZZANO CALCIO)

Giornata no per Caronnese e Varesina la diciottesima di andata del Girone A di Serie D. La Caronnese, impegnata nello scontro di vertice a Gozzano, perde 2-1 e si vede agganciare al primo posto, mentre la Varesina cade in casa contro il Como: 2-0 il finale.

GOZZANO – CARONNESE 2-1

La grande sfida del Girone A vede trionfare il Gozzano, che fa fruttare il fattore campo per avere la meglio sulla Caronnese e agganciare la squadra di mister Aldo Monza in vetta alla graduatoria. Piemontesi subito in vantaggio all’11’ con Carboni, che infila in porta su azione d’angolo. Il pareggio della Caronnese arriva al 7’ della ripresa con capitan Corno, servito alla perfezione dal neo arrivato Rolando. Il Gozzano ha però la forza di riportarsi in vantaggio: è il 28’ quando Lunardon sigla il 2-1 con un gran gol dalla distanza. Caronnese e Gozzano sono ora appaiate a quota 41, con 5 lunghezze di vantaggio sul Como.

VARESINA – COMO 0-2

La Varesina regge alla grande un tempo contro un ottimo Como, sempre più terza forza del campionato e lanciato all’inseguimento di Caronnese e Gozzano. Nel primo tempo le fenici vanno più volte vicine al vantaggio, ma si scontrano contro le parate del portiere comasco Kucich, che si supera prima su Osuji, poi su Shiba. Nella ripresa i lariani trovano subito il vantaggio con Adobati, che infila la porta avversaria su azione d’angolo. Il raddoppio del Como arriva al 35’ con Bradaschia, che sigilla così la quarta vittoria di fila dei suoi.