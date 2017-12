Caronnese e Varesina cercano vittorie in casa

(Foto Instagram – varesina_official)

Nel weekend andrà in scena la 17° giornata di campionato per il Girone A di Serie D. Due gli anticipi di sabato: Seregno – Chieri e Derthona – Gozzano, mentre domenica 3 dicembre (ore 14.30) Caronnese e Varesina proveranno a fare bottino pieno tra le mura amiche.

CARONNESE – INVERUNO

La Caronnese, dopo aver trovato il vantaggio di 3 punti in classifica, vedrà giocare il Gozzano in anticipo e domenica dovrà cercare di superare il difficile ostacolo Inveruno. La squadra di Aldo Monza non può fermarsi ora, cercando di mantenere il distacco sulle inseguitrici. Corno e compagni dovranno però fare attenzione alle ambizioni dell’Inveruno, che arrivano da due pareggi di fila e solo due punti ottenuti nelle ultime quattro giornate.

VARESINA – FOLGORE CARATESE

La Varesina arriva da un buon periodo, ma in casa la vittoria manca dalla nona giornata, dalla vittoria contro il Borgaro. La Folgore Caratese arriva da due successi di fila, prima in casa contro il Varese, poi in casa dell’Olginatese, campo sempre ostico. Le fenici hanno la volontà di migliorare ancora la propria classifica, ma i brianzoli, raggiunta la zona playoff, non hanno intenzione di perdere punti.