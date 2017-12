Carte, penne e matite per i piccoli ricoverati

Hanno donato penne, foglie, matite e colori al Reparto Pediatrico dell’Ospedale d Cittiglio. Un bel dono, in vista del Natale, da parte dell’Associazione Vivi Vararo che ha voluto fare un regaolo ai più piccoli. Un gesto di solidarietà per i bambini ricoverati nel reparto dell’Ospedale.

L’Associazione Vivi Vararo è nata diversi anni fa con l’obiettivo di far vivere il borgo sopra Cittiglio; organizza feste e iniziative tutto l’anno richiamando tante persone nel piccolo paese. I fondi raccolti sono vengono destinati in beneficenza o investiti per le attività di Vararo.