Caso Karayan, il sindacato torna alla carica: “Nessuna trasparenza dall’amministrazione”

A distanza di un anno dalla sentenza che sanciva l’illegittimità del licenziamento, si torna a parlare di Valerio Karayan, l’operaio dell’azienda comunale di Samarate.

Addetto cimiteriale, Karayan era stato licenziato con l’accusa di gravi inadempienze, il giudice del lavoro di Busto aveva definito come illegittimo l’allontanamento da Asc (qui anche le ragioni dell’azienda e del Comune), ma l’operaio non era stato reintegrato, anche perché l’azienda è in liquidazione (seppur, ormai, da alcuni anni). Dopo il pronunciamento del giudice, il caso era ripassato alla politica locale, con un consiglio comunale sul tema Asc e una successiva commissione dedicata anche al caso specifico di Karayan.

Proprio da questo punto riparte la mobilitazione del sindacato di base AdL, che assiste Karayan. «Doveva esserci una commissione apposita, ma il sindaco Tarantino di fatto ha fatto una inversione di marcia: ha decretato la commissione facendola a porte chiuse. E ancora adesso nulla si sa dai verbali, che pure sono stati richiesti da AdL il 22 novembre scorso, anche mediante legale». Secondo Sartorato e Karayan la commissione avrebbe poi visto – oltre che la partecipazione dei consiglieri comunali e del liquidatore di Asc Ugo Gaspari – anche l’intervento dell’impiegata amministrativa Asc. E proprio su questa presenza, «non prevista nella convocazione», il sindacato punta il dito: «Lei ha partecipato senza contraddittorio, mentre le persone del nostro sindacato sono state allontanate».

Ora: commissione a parte, qual è l’addebito fatto all’amministrazione? Anche AdL ammette che poco si può fare per il singolo caso. «Dal punto di vista sindacale abbiamo fatto tutto il possibile» dice Sartorato. «Ci rammarica l’insensibilità degli amministratori, dimostrata anche a fronte di un atto formale e ufficiale come la sentenza».

E quindi? Il sindacato comunque chiede la riassunzione dell’operaio: «Ci sarà un modo, tanto più che il giudice dice che quel licenziamento era illegittimo» conclude Sartorato. Poi c’è un altro fronte: Karayan spiega di volersi muovere anche in sede giudiziaria, dopo le parole usate (anche sulla stampa) dal liquidatore e dal sindaco, per spiegare gli addebiti che venivano mossi al lavoratore dall’azienda.