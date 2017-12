Cassani: «Un altro spacciatore uscito dal programma di accoglienza»

Il sindaco Andrea Cassani, a pochi giorni di distanza dall’ultimo arresto per spaccio di droga in zona stazione, commenta la notizia.

«Anche in questo caso – spiega il primo cittadino -,la persona arrestata non risulta essere nota alle forze dell’ordine. È perciò facile immaginare che si tratti di uno degli stranieri arrivati in Italia senza reati alle spalle e poi abbandonato al suo destino al termine del periodo all’interno dei centri profughi. Ripeto, questa gente, una volta esclusa dai programmi di accoglienza, viene gettata in mezzo ad una strada con nessuna alternativa se non quella di iniziare a vendere droga, rubare e rapinare per potere sopravvivere. Non mi stupirei se il nigeriano arrestato lunedì fosse già in giro e di questo dobbiamo ringraziare chi ha voluto questa legge assurda e chi continua a fare finta di non vederne le conseguenze. Se la prefettura e il ministero dell’Interno mettessero la stessa abnegazione nel rispedire a casa questi soggetti che mettono nell’impugnare le ordinanze dei sindaci, Gallarate e tanti altri Comuni lombardi avrebbero molto problemi in meno».

L’assessore alla Sicurezza, Francesca Caruso, da parte sua rimarca i risultati raggiunti con la collaborazione con le forze dell’ordine: «Stiamo lavorando assieme e continueremo a farlo. La nostra è un’opera sì di repressione ma soprattutto di prevenzione, finalizzare a stroncare i radicarsi di zone di spaccio. La lente di ingrandimento è ovviamente puntata sulla stazione ferroviaria, ma l’attenzione resta altissima anche aree della città».