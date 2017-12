Castiglioni e Martinenghi in finale a braccetto

Dolcissima Copenhagen per i nostri nuotatori. Agli Europei in vasca corta di nuoto, sia Arianna Castiglioni sia Nicolò Martinenghi centrano nel giro di un’oretta la qualificazione alle finali dei 100 rana, femminile e maschile.

Il primo a ottenere il pass è Martinenghi, 18enne del Nuoto Club Brebbia: quinto nella propria batteria, “Tete” ha fatto segnare un altro record sulla distanza (Mondiale Juniores) con 57″60, ultimo tempo utile per qualificarsi alla gara per le medaglie. Brivido per l’azzatese, quinto nella prima semifinale (secondo l’altro azzurro, Scozzoli), ma il suo timing ha resistito all’assalto Finale sabato alle 18,10.

Anche Castiglioni si è qualificata con una certa dose di rischio: la bustocca del Team Insubrika ha nuotato un ottimo 1’05″37, record personale e sesto tempo assoluto. Sfortunatissima l’altra italiana, Martina Carraro, che ha chiuso con appena 4 centesimi in più di Arianna ma è stata nona e prima tra le escluse. Finale sabato alle 17,16.

Venerdì ha portato con sé altre belle medaglie per la spedizione azzurra (giovedì sera invece trionfo dell’arconatese Matteo Rivolta nei 100 farfalla). Tre i podi con record italiano: Ilaria Bianchi ha vinto l’argento sui 200 farfalla femminili, Simone Sabbioni è stato secondo nei 100 dorso mentre Margherita Panziera si è messa al collo il bronzo nei 200 dorso. Argento anche per Gregorio Paltrinieri, secondo dietro l’ucraino Romanchuk nei 1500 stile libero.