Castiglioni ricompra il 25% della Mv Agusta spa dalla Mercedes

Le nubi sembrano ormai lontane per Mv Agusta. Dopo l’esito positivo del concordato in continuità, la MV Holding, società di partecipazioni controllata da Giovanni Castiglioni e dalla famiglia Sardarov, ha acquistato il 25% di MV Agusta Motor spa. detenuto dal gruppo automobilistico tedesco Mercedes AMG. Ora la Mv Holding, che è controllata dallo stesso Castiglioni e, come socio di minoranza, dal fondo lussemburghese ComSar Invest, detiene il 100% della famosa casa motociclistica.

MV Agusta ha completato un intenso periodo di ristrutturazione finanziaria e strategica attraverso la razionalizzazione della propria gamma prodotto ed il consolidamento del brand come player di riferimento nella fascia super premium del mercato.

Il ciclo intrapreso a inizio del 2016, ha riportato MV Agusta in positivo nell’esercizio 2017 e, grazie al successo della nuova gamma presentata alla recente Eicma, soprattutto con la nuova Dragster 800 RR, ha raccolto un portafoglio ordini per il 2018 superiore alla produzione stimata.

Completato il rinnovo della gamma a 3 cilindri, oggi presente nel segmento delle sportive, naked e sport tourer, MV Agusta ha destinato i propri investimenti futuri ad una nuova gamma a 4 cilindri che debutterà con il primo inedito prodotto nel corso del 2018.