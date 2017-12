Castiglioni a un soffio dal podio, Martinenghi settimo

I 100 rana degli Europei di nuoto in vasca corta di Copenhagen si chiudono con due record e con una medaglia sfiorata per i due giovani varesini impegnati con la nazionale azzurra.

La prova di Arianna Castiglioni, 20enne di Busto Arsizio, ha portato in dote il primato italiano della specialità che non è bastato per arrivare al podio per soli 20 centesimi. La portacolori del Team Insubrika è rimasta aggrappata alle primissime fino all’ultima vasca quando non è riuscita a contenere la spagnola Val Montero, terza in 1’04″80 contro l’1’05” netto di Arianna. Per Castiglioni come detto primato tricolore in una gara vinta dalla fortissima lituana Meilutyte (in 1’03″79) davanti alla finlandese Laukkanen.

«Sono contenta perché ci ho provato fino alla fine – racconta Castiglioni – In acqua mi sentivo bene. Mi è mancato giusto il finale. Non ho nulla da recriminare».

Un’ora dopo ad Arianna è toccato a Nicolò Martinenghi – che si era qualificato con l’ottavo e ultimo crono – disputare la finale per le medaglie maschili sulla stessa distanza dei 100 rana. L’azzatese del Nuoto Club Brebbia ha abbassato nuovamente il record del mondo juniores con 57″27, tempo che gli è valsa la settima posizione finale. Gara tinta di azzurro con l’argento conquistato da Fabio Scozzoli (già campione sui 50 metri) e vinta dal fenomeno inglese Adam Peaty autore del nuovo primato europeo assoluto (55″94).

«Sto continuando a maturare, crescere, capire – ha detto Martinenghi – Ho commesso ancora qualche errore tecnico che mi dà coscienza su quanto devo lavorare. Chiudo l’europeo con tante soddisfazioni personali».