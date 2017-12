Cattaneo: “Accordo Noi con l’Italia e Udc ottima notizia”

Raffaele Cattaneo presidente del Consiglio regionale della Lombardia ed esponente di Noi con l’Italia, ha definito «un’ottima notizia» l’accordo raggiunto da Noi con l’Italia e Ucd. «Questa ritrovata sintonia – ha spiegato Cattaneo – è il segno che in questi giorni si sta lavorando in maniera positiva per fare sintesi tra i soggetti politici che si riconoscono nei valori liberal popolari con l’obiettivo di rafforzare la componente moderata del centrodestra e di dare avvio a proposte e progetti per il nostro Paese e per la Regione capaci di guardare al bene comune e ai temi che più stanno a cuore a quell’elettorato moderato che alla protesta preferisce il lavoro e la concretezza dell’azione politica. Anche in Lombardia daremo notizia nei prossimi giorni rispetto a quanto sta avvenendo su questo fronte anche a livello locale e faccio appello alle forze politiche moderate di centrodestra a proseguire in questo dialogo costruttivo di cui l’Italia ha davvero bisogno».