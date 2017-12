Cattaneo a Vienna alla Conferenza sulla Sussidiarietà

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo parteciperà domani lunedì 4 dicembre a Vienna all’ottava Conferenza sulla Sussidiarietà, che è organizzata congiuntamente dal Comitato europeo delle Regioni e dal Bundesrat austriaco.

La Conferenza sulla Sussidiarietà, che si tiene ogni due anni, cerca di rafforzare il dialogo interistituzionale all’interno dell’Unione Europea sull’attuazione del principio di sussidiarietà e consente un vero scambio tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio della sussidiarietà. Quest’anno la Conferenza sarà occasione per mettere in luce e confrontarsi in particolare sull’applicazione pratica dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

I lavori avranno inizio alle ore 9.30 presso il Palazzo del Consiglio federale austriaco e saranno introdotti dal Presidente del Comitato europeo delle Regioni Karl Heinz Lambertz.

Il Presidente Cattaneo interverrà nella tavola rotonda pomeridiana sul tema “Il ruolo dei parlamenti regionali nel monitoraggio della sussidiarietà”.