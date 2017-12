C’è la Coppa Italia, Varese a Verona per far bene

È un classico “mercoledì di coppa” quello che si appresta a vivere il Varese di mister Paolo Tresoldi che nel pomeriggio del 6 dicembre (calcio di inizio alle 15) scenderà in campo al centro sportivo “Gavagnin-Nocini” di Verona.

In palio ci sono gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, con Ferri e compagni che dovranno superare uno scoglio che si annuncia piuttosto ostico: contro i biancorossi ci sarà la terza squadra della città scaligera, la Virtus Vecomp, squadra poco conosciuta ma capolista solitaria del Girone C con 33 punti in 15 partite (solo due sconfitte).

TRESOLDI: “FARE DEL NOSTRO MEGLIO”

Il neoallenatore Paolo Tresoldi ha esordito con un successo importante per la classifica a Castellazzo Bormida e vuole provare a ripetersi anche in coppa, ben sapendo però che la Virtus è un osso duro. «Ho avuto modo di vederli giocare – spiega il tecnico biancorosso: sono una compagine ben organizzata e con valori importanti per questo livello. Sono anche in testa al girone, anche se le “nostre” capolista hanno parecchi punti in più dei veronesi, se vogliamo fare un parallelo. Per quanto ci riguarda andremo in campo per onorare al meglio l’impegno, dare il 100% e provare a fare risultato. Coppa o campionato, l’obiettivo dovrà sempre essere questo».

VARESE QUALITA’ CON REPOSSI E ZAZZI

Sulla gara di Verona inciderà anche l’eventuale turnover proposto dai due tecnici. Il Varese cambierà certamente qualche pedina (Frigione torna in porta, Rudi andrà al centro delle difesa) senza rinunciare ad alcuni elementi di qualità. Di certo giocheranno sia Zazzi (in panchina domenica scorsa), sia Repossi che sarà squalificato in campionato; probabile anche l’impiego di Rolando vista la carenza di uomini in attacco. Tra l’altro resteranno a casa Palazzolo (tonsillite) e Lercara che tornerà in campo domenica prossima. Con la squadra viaggeranno anche alcuni juniores oltre al franco-senegalese Fabien Ba, centrocampista esterno appena tesserato.

IL VECCHIO E IL BAMBINO

Paolo Tresoldi in panchina (foto E. Macchi)

Paolo Tresoldi aveva un anno nel 1982 quando sulla panchina della Virtus Vecomp si sedeva per la prima volta con il ruolo da allenatore mister Luigi Fresco che è anche presidente della società rossoblu. Domani i due allenatori saranno l’uno di fronte all’altro in un curiosissimo incrocio tra un giovanissimo e un super veterano.

DIRETTAVN

La partita di Verona sarà raccontata in diretta su VareseNews con il consueto liveblog, lo stesso utilizzato per il campionato. Lo spazio è già aperto con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico pre-gara. Per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #virtusveronavarese e #direttavn su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.