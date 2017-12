Cede un muro di contenimento sulla Provinciale

Un muro di contenimento è crollato sulla strada a Viggiù.

È successo sulla Sp3, all’ingresso del paese (via Milano).

La strada – quella che viene da frazione Piamo – è chiusa in entrambe le direzioni, perché è necessario rimuovere una grande quantità di detriti. Sul posto ci sono vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, funzionari della Provincia.

La previsione è che ci vogliano diverse ore per rimuovere la massa di terra rovesciatasi sulla pubblica via. Per andare a Viggiù dalla località Piamo occorre passare da Baraggia.

Erano in corso lavori su un terreno sovrastante la strada, per lo scavo di un box: l’accumulo di pioggia e neve potrebbe aver innescato il piccolo smottamento.

(Articolo aggiornato alle ore 8.45 di martedì 12 dicembre).