Cena (con “cubo”) e arte: Natale anticipato in casa Openjobmetis

Giocare una partita di campionato nel pomeriggio di Santo Stefano (ore 15, contro la Segafredo Bologna) costringe una squadra – nella fattispecie la Openjobmetis – a modificare il proprio calendario e ad anticipare le tradizionali iniziative legate alle festività natalizie.

Dopo l’emozionante e gradito pomeriggio trascorso nel reparto pediatria dell’Ospedale Del Ponte (ne abbiamo parlato QUI), la squadra di coach Attilio Caja ha partecipato alla cena di Natale della società (lunedì sera) e a una visita guidata alla mostra “L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri” ospitata a Milano dallo spazio “Gallerie d’Italia”.

CENA CON IL NASO ALL’INSÙ

La cena a invito – presenti sponsor, consorziati, staff e dipendenti oltre alla squadra – è stata allestita al PalA2a alla presenza anche di alcuni hall of famers biancorossi e altri giocatori del passato. Questa volta però l’attrazione principale per tutti gli ospiti è stata osservata con curiosità e con lo sguardo verso l’alto: per la prima volta infatti è stato acceso e utilizzato il cubo interattivo a led montato al di sopra del parquet. Lavori ancora in corso – ieri mancavano sia l’anello, sempre a led, nella parte bassa sia gli spazi sponsorizzati da Tigros, lo sponsor che ha reso possibile l’installazione – ma prime immagini a disposizione con una risoluzione eccellente. L’onore del video iniziale è stato dato al preparatore atletico Marco Armenise nelle vesti di cantante: suo un nuovo inno che sarà diffuso prima delle partite (breve video a inizio articolo).

MATTINATA CON L’ARTE

Martedì mattina il pullman biancorosso è partito per Milano grazie alla recente partnership con Intesa Sanpaolo, la banca che nella propria sede di piazza della Scala ospita lo spazio “Gallerie d’Italia” dove è in corso una mostra sui pittori influenzati da Caravaggio (quest’ultimo presente con il “Martirio di Sant’Orsola”). La squadra è stata coinvolta in una visita guidata (in inglese per gli stranieri, alcuni accompagnati dalla famiglia) che si è conclusa con la donazione di una maglia da gioco della Openjobmetis ai dirigenti dell’istituto di credito.

Dal martedì pomeriggio però, si torna al lavoro: la squadra si allenerà a Masnago in vista della gara contro Bologna, effettuando anche una seduta di rifinitura nella mattinata del 25 dicembre.