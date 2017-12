Champions League: Juve e Roma pescano Spurs e Shakhtar

Un’inglese per la Juventus, una ucraina per la Roma: questo il verdetto dell’urna di Nyon per gli ottavi di finale di Champions League, la massima competizione continentale per club.

Pronostico confermato per i bianconeri di Allegri, secondi nel proprio girone alle spalle del Barcellona: le probabilità di incontrare una formazione britannica erano molto alte e si sono concretizzate sottoforma del Tottenham Hostspur, formazione molto interessante e ricca di talento offensivo a partire dal bomber Harry Kane e dalla giovane stella Dele Alli.

Più morbido il sorteggio per la Roma: i giallorossi, primi nel raggruppamento di qualificazione, hanno pescato gli ucraini (imbottiti di brasiliani) dello Shakhtar Donetsk che hanno chiuso davanti al Napoli il proprio girone facendo così “retrocedere” gli azzurri in Europa League.

I sorteggi di Nyon hanno riservato un paio di accoppiamenti notevoli, quelli che riguardano le grandi di Spagna: il Real se la vedrà con il Paris Saint Germain di Neymar e soci, il Barcellona dovrà affrontare il Chelsea di mister Antonio Conte.

Tottenham-JUVENTUS

Manchester City-Basilea

Liverpool-Porto

Manchester Utd-Siviglia

Psg-Real Madrid

ROMA-Shakhtar

Barcellona-Chelsea

Besiktas-Bayern

Gli ottavi sono in programma il 13, 14, 20 e 21 febbraio (partite di andata) e il 6, 7, 13 e 14 marzo (ritorno). La Juventus giocherà l’andata a Torino e il ritorno a Wembley, la Roma sarà prima in trasferta per poi giocare all’Olimpico il retour match.