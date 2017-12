Chicche di caffè… d’autore

Non solo un piacere, ma un vero e proprio rito quello di una “tazzina di caffè”, dolce o amaro, lungo o macchiato, per noi italiani è qualcosa di davvero irrinunciabile.

Il momento di pausa è poi occasione per incontri, amicizie, discussioni. Spesso davanti a un caffè nascono idee e nuovi progetti come quello che il fotografo Alberto Bortoluzzi ha realizzato nel suo ultimo lavoro editoriale “Chicche di Caffè”, che sarà presentato venerdì 15 dicembre presso lo studio dello scultore Giorgio Presta, ore 21 via Giovanni Amendola 27 a Masnago.

«Un giorno ho pensato, che sarebbe stato bello raccogliere alcune di queste storie e farne un libro. – spiega l’autore – Ho chiesto così dal vip all’uomo della strada, di scrivermi una breve storia legata ad una tazzina. Ne è uscito un quadro poetico, che racconta un po’ lo spaccato della vita di ognuno di noi. Strada facendo poi, ho pensato anche sarebbe stato bello coinvolgere anche artisti e designer con opere legate al caffè, da intercalare ai testi. Ne è nato un lavoro speciale e unico nel suo genere, che ritengo abbia un elemento fondamentale: un’anima».

Al progetto hanno aderito molti illustri personaggi oltre che molti amici.

Per i testi: Tommaso Arrigoni, Angelo Aschei, Mirella Beraha, Massimo Bertarell , Nicoletta Billy, Filippo Brusa, Silvia Casella, Mario Chiodetti, Maria Grazia Crippa, Ermanno Cristini, , Maurizio De Giovanni, Michele De Lucchi, Ermanno Del Turco, Mauro Della Porta Raffo, Franz Di Cioccio, Ornella Dolcetto, Maria Gabriella Federico, Laura Fiume, Lorenzo Franchini, Bruno Galeazzi, Sandro Galleani, Giovanni Gastel, Allan Graham, Katia Greco, Patrice Leconte, Pierre Ley, Valerio Magrelli, Alessandro Mendini, Luca Missoni, Franco Mondini, Marcello Morandini, Nahuel Oddone, Elisa Origi, Giuseppina Panza, Jacopo Pavesi, Olga Peretyatko, CarlaPerrotti, Leonardo Pieraccioni, Marco Risi, Roberto Salaverria, Giancarlo Samaritani, Ezio Santin, Alberto Sironi, Gilberto Vannini, Andrea Vitali, Robert Wilhite.

Per le opere: Giulia Bernardelli, Massimo Bucchi, Margherita Castoldi, Dell’Atti Clara, Aravis Dolmenna, Giovanni Gastel, Giovanna Grimoldi, Franco Matticchio, Silvio Monti, Marcello Morandini, Dario Paini, Roberta Pietrobelli, Giorgio Presta, Giorgio Vicentini.