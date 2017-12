Cielo sereno ma copritevi bene

Il tempo sarà bello ma copritevi bene. Per la giornata di oggi, sabato 16 dicembre, mattinata generalmente nuvolosa con foschia sulla pianura ma in giornata schiarite soleggiate via via più ampie. Il tempo sarà asciutto. Lungo le creste alpine di confine più nuvole e qualche fiocco di neve. Attenzione al vento da nord in montagna e verso sera qualche debole rinforzo su Prealpi e alta pianura occidentale. Temperature min -1/3 max 3/7.

Domenica la giornata sarà bella. Cielo sereno e limpido, freddo all’alba. Qualche nuvola e nevischio soltanto lungo le Alpi di confine. In montagna gelido e ventilato da nord. Favonio a tratti sulle Prealpi e in area pedemontana con locale rialzo termico. Temperature min -3/0 max 6/8.