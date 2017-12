Cimberio verso Roma, alla ricerca del blitz vincente

Trasferta romana – sperando non sia una vacanza… – per la Cimberio Handicap Sport Varese che scende nella capitale per la quinta giornata della Serie A1 di basket in carrozzina con l’obiettivo di tornare al successo. (nella foto: Roncari / di M. Bianchi)

I biancorossi, reduci dalle tre sconfitte contro le squadre più forti del lotto comincia dal campo del Santa Lucia una serie di partite più abbordabili, anche se la compagine romana è sulla carta (e in classifica) leggermente superiore a quella diretta da coach Fabio Bottini. Il match è comunque molto importante: la linea che separa il quarto posto (playoff) dal quinto (salvezza tranquilla) è sottile e passa proprio da scontri diretti come quello di sabato 2 dicembre.

La Cimberio effettuerà un vero e proprio blitz all’ombra del Cupolone: partenza all’alba, arrivo nel primo pomeriggio e breve riposo prima del riscaldamento e della palla a due, prevista alle 17. Dopo la doccia, il ritorno in direzione Lombardia, con occhi puntati anche sugli altri campi, perché a Seveso ci sarà il primo scontro al vertice stagionale tra Cantù e Giulianova.