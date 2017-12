Cinepanettoni e storie che toccano il cuore, Natale al cinema

Wonder, tratto dall’omonimo best seller di R.J. Palacio, uscirà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 21 dicembre. Il giovane Jacob Tremblay veste i panni di August “Auggie” Pullman, affetto dalla Sindrome di Treacher Collins ed in attesa di iniziare la quinta elementare in una scuola pubblica. Abituato a studiare a casa per via delle complicanze della malattia, per Auggie è la prima volta in una classe di coetanei, con cui condividere il tempo a scuola e nelle uscite didattiche. Nonostante l’apprensione dei genitori, mamma Isabel (Julia Roberts) e papà Nate (Owen Wilson), il bimbo affronta gli sguardi curiosi e spaventati dei compagni di scuola senza problemi e dimostrerà a tutti di essere un outsider, in un mondo che cerca di omologare le persone.

In tema natalizio suggeriamo Dickens – L’uomo che inventò il Natale, al cinema dal 21 dicembre. Il film segue la creazione dei personaggi della celeberrima fiaba natalizia «Canto di Natale». Nel bel mezzo di un blocco creativo, nonché reduce da tre romanzi di scarso successo, Dickens trova nuova ispirazione nell’atmosfera londinese, con la città imbiancata dalla neve e in clima natalizio.

In sei settimane, il capolavoro che diventerà Canto di Natale è pronto.

Il film è un adattamento del romanzo del 2008 di Les Standiford: “The Man Who Invented Christmas: How Charles Dickens’s A Christmas Carol Rescued His Career and Revived Our Holiday Spirits”.

I più piccoli non potranno resistere al simpatico toro animato di Ferdinand, nelle nostre sale dal 21 dicembre. Il protagonista all’apparenza è un esemplare perfetto: imponente e dal manto lucido, sembra il candidato ideale per le corride.

Peccato però che non abbia alcuna intenzione di impegnarsi per svolgere il compito assegnatogli! Il buon Ferdinand quindi fugge e trova rifugio in una fattoria, dove farà amicizia con una bambina deliziosa.