Cinque minuti a testa e il problema neve sparisce

Egregio Direttore,

5 minuti a testa

quelli che basterebbero a una comunità per collaborare al bene collettivo.

Per spazzare la neve dalle parti comuni o da un marciapiede per tenere pulita la città o per cercare un parcheggio un attimo più lontano dall’incrocio o da quello riservato ai disabili.

5 minuti per dare una mano al prossimo in difficoltà.

Chiusi dietro le nostre finestre osserviamo chi pulisce il piazzale di fronte a casa pensando che in fondo sia un po’ fesso.

In questo modo viviamo felicemente circondati dalla monnezza solo perché siamo convinti di essere più furbi degli altri.

Se una città è sporca forse non dipende solo dalle mancanze di chi la dovrebbe pulire, ma anche da chi, con totale mancanza di rispetto per gli altri e immensa maleducazione, sparge i suoi rifiuti.

Cordiali saluti

Michele Villa