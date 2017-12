I Cinquestelle chiedono un mezzo per i vigili del fuoco di Luino

«Come rappresentante del territorio del M5S ho ripresentato anche per questo ultimo Bilancio previsionale un emendamento perché venga destinato 1 milione di euro per permettere l’acquisto di un mezzo bimodale che serva ai Vigili del fuoco di Luino per interventi sulla linea ferroviaria percorsa da Alp Transit».

A parlare è Paola Macchi, consigliera regionale del M5S Lombardia.

«I treni hanno ripreso a circolare ma ancora della sicurezza non si parla, tranne in dichiarazioni tardive del Sindaco di Luino che chiede, a consiglieri e parlamentari di muoversi per sanare questa evidente mancanza della attenzione su questo percorso ferroviario ancora tutto da testare a livello di operatività e sicurezza» afferma la Macchi.

«La cosa che meraviglia è non solo questo tardivo risveglio, eppure di allarmi noi del Movimento 5 stelle ne stiamo facendo suonare da mesi, anche se pare che non se ne fosse accorto, ma il fatto che il sindaco appartiene alla stessa coalizione che governa la Lombardia, quindi cosa ci sarebbe di più semplice che rivolgersi direttamente a Maroni?», si chiede la consigliera.

«A questo punto l’appello lo facciamo noi al Presidente Maroni: ufficiosamente mi aveva detto che avrebbe accolto un emendamento su questo tema, gliel’ho spedito giorni fa chiedendogli una risposta, ma la risposta non è mai arrivata.

1 milione è troppo? Va bene, vediamo di acquistare dei mezzi su rotaia che la Svizzera sta svendendo, pur essendo perfettamente funzionanti, ma garantiamo in tempi brevi la possibilità di far arrivare i soccorsi nelle numerose gallerie ferroviarie in caso di incidente o incendio».

«Domani inizieremo la seduta di consiglio sul bilancio e vedremo cosa succederà al nostro emendamento, la scorsa volta era stato l’assessore Garavaglia di dirci che era molto interessante per poi respingerlo, insieme a tutti i nostri emendamenti, come “punizione ” per aver protestato in aula per i 500 mila euro destinati agli Open di Golf. Questa volta la storia si ripeterà? Se si posso solo citare il titolo di una canzone ” parole, parole, parole…”».